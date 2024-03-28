ABD’den şaka gibi açıklama: ‘Gazze’deki geçici limanın güvenliğinden İsrail sorumlu olacak’

Katil İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka devam ederken, abluka altında yaşam koşulları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Filistinliler, İsrail’in bombaları altında can verirken diğer yandan açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Gazze şeridine yardım ulaştırılması için Ürdün, Mısır, BAE, Almanya, Singapur ve İngiltere'den ABD'den ise 2 uçağın Gazze'ye insani yardım ulaştırıldığını açıklamışlardı. Uçaklarla havadan Gazze şeridine yardım kolileri bırakılmıştı.

Gazze'de insani dram her geçen gün artarken ABD' den şaka gibi açıklama geldi.

Geçici liman kurulacak

ABD, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için geçici bir liman kurulacağını açıkladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin yapımını üstleneceği limanın güvenliğinden İsrail sorumlu olacak. ABD, limanın inşaatının 60 gün sürebilceğini belirtti.

Filistinliler tepkili:'' İşgal limanı''

Filistinliler ABD’ nin açıklamalarına tepki gösterdi. Limanın harap durumda cesetlerle dolu olduğunu belirten Filistinliler, yapılacak limanı ‘’İşgal limanı’’ olarak tanımladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO