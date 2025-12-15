  • İSTANBUL
Son Haberler

Pervin Buldan: Öcalan rahatsız!

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Adalet Bakanı şok oldu! Katil Netanyahu yargıya takıldı

Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması

On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı

Saldırgan güvenlik gücü kimin maşası? ABD’ye Suriye’de kim pusu kurdu?

Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!

Tekstil sektöründe kara günler! 300 firma konkordato ilan etti

12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı
Dünya ABD'den Şili'de seçilen aşırı sağcı Kast'a tebrik
ABD'den Şili'de seçilen aşırı sağcı Kast'a tebrik

ABD'den Şili'de seçilen aşırı sağcı Kast'a tebrik

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şili’de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağcı aday Jose Antonio Kast’ı tebrik ederek, yeni dönemde güvenlik, göç ve ticaret alanlarında iş birliği mesajı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast'ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimlerde gösterdiği başarı dolayısıyla Kast tebrik edildi.

Açıklamada, Kast liderliğinde Şili'nin, kamu güvenliği, düzensiz göçün önlenmesi ve ikili ticari ilişkilerin canlandırılması konularında ABD ile ortak bir zeminde buluşacağına inanıldığı belirtildi.

Şili'de düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimini aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast 16 puan farkla kazanmıştı.

Ülkenin yeni lideri Kast kim

Seçimi kazanan Şili'nin aşırı sağ kanadının önde gelen siyasi figürü avukat ve Cumhuriyetçi Parti kurucusu Kast, politik olarak askeri diktatör Augusto Pinochet yanlısı bir geçmişe sahip olmasıyla biliniyor.

Kast, seçim kampanyasında kamu güvenliği, göç kontrolü ve devletin küçültülmesini ön plana çıkarmasının yanı sıra ekonomide serbest piyasa, sosyal politikada ise muhafazakar bir çizgi izliyor.

Kast, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 11 Mart 2026'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

Havada ölümle burun buruna: Paraşütçü 4.6 km yüksekte uçağa asılı kaldı

Havada ölümle burun buruna: Paraşütçü 4.6 km yüksekte uçağa asılı kaldı

ÇELEBİLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

ÇELEBİLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

ÇELEBİLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

ÇELEBİLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den "Şeffaflık" U-Dönüşü
TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

CHP’nin yargı üzerinden sürdürdüğü ikiyüzlü siyaset bir kez daha açığa çıktı. Daha düne kadar yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na i..
Mehmet Akif Ersoy’dan geri adım! Sözlerinin maksadını aştığını söyledi
Mehmet Akif Ersoy’dan geri adım! Sözlerinin maksadını aştığını söyledi

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, kamuoyunda tartışma yaratan “siyasi operasyon” ifadeleriyle ilgili yeni bir açıklama..
12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı
12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı

Avustralya'nın Sydney kentindeki dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramını kutlayan Yahudilere düzenlenen silahlı saldırı anına ait yeni..
