ABD'den sığınma istemişti! FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim komutanının' taleplerine mahkemeden ret

Türkiye'yi sırtından vuran alçak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

"Reddi heyet" talebinde bulunmuştu

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yaptığı duruşmaya tutuklu, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapması beklenen eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, 21 Ağustos tarihinde yazdığı dilekçe ile "reddi heyet" isteğinde bulunduğunu ve mahkemenin bu husuta bir karar almadığını söyledi.

Talebi reddedildi

Mahkeme Başkanı Selfet Giray ise, duruşma savcısının görüşünü sormasının ardından sanığın isteğini yerinde görmediklerini açıkladı.

Sanık, Malatya'dan gelen ailesinin de mahkeme salonuna alınmasını istedi.

Mahkeme Başkanı Giray, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde izleyici ve müştekilerin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulan ikinci salonda duruşmayı izlediklerini, duruşma salonuna görevi olmayan kimsenin alınmadığını ve bu talebin de reddine karar verildiğini bildirdi.

Esasa ilişkin savunmasından önce 104 sayfalık "reddi heyet" talebi bulunan dilekçesini okuyacağını söyleyen FETÖ sanığı, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği iddiasında bulunarak heyetin dosyadan çekilmesini istedi. Mahkemenin yargılama boyunca tevsi tahkikat isteklerini reddettiğini öne süren sanık, esasa ilişkin savunması için verilen 2 günlük sürenin de yeterli olmadığını savundu.

Sanık, duruşmanın kapalı görülmesini de istedi. Sanık buna gerekçe olarak ise 2012-2014 döneminde Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görev yaptığı dönem Suriye ile alakalı üst düzey generallerin katılım gösterdiği istihbari toplantıya ilişkin konuşacak olmasını gösterdi.

"Devlet sırlarının ifşa edilmesi, yargılamaya bir şey katmaz"

Cumhuriyet savcısının görüşünden sonra ara kararı açıklayan Giray, sanığın isteğinin duruşmanın konusu ile ilgisi olmadığını ve devlet sırlarının ifşa edilmesinin yargılamaya bir şey katmayacağı gerekçesi ile talebi kabul etmedi.

FETÖ sanığı Van, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, üye hakimler Erhan Karakaya ve Ömer Ünal'ın adil yargılama yapamayacağını iddia ederek reddi heyet talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bu talebi de yerinde görmeyerek reddetti.

Duruşmaya yarın devam edileceği bildirildi.

ABD'ye sığınma talebinde bulunmuştu!

Fetullahçı Terör Örgütü'nünatama listesinde sözde "Adana Sıkıyönetim Komutanı" olarak gösterilen sanık Bekir Ercan Van'ın, darbe girişimi başarısız olunca ABD Hava Harekat Merkezi'ne giderek Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınma talebinde bulunduğu belirlenmişti.

77 kişiyi kasten öldürmekten...

Cumhuriyet savcısı, 21 Ocak tarihindeki esasa ilişkin mütalaasında, sanık hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan 1, "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan 1 ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten 77 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istemişti.

Öte yandan FETÖ'cü Van'ın, 206 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 120, 22 kişiyi "hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 462, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan ise 15 yıl 9 aya kadar olmak üzere toplam 4 bin 597 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.