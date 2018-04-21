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ABD'den savaş için 3 milyar dolar! Hipersonik füze ve hayaletuçak...

ABD Hava Kuvvetleri Northrop Grumman'ın yeni B-21 Raider bombardıman uçağının ön tasarım gözden geçirme sürecinin tamamlandığını açıkladı. ABD’li şirket Lockheed Martin, 928 milyon Dolarlık bir proje kapsamında yeni bir hipersonik konvansiyonel füze geliştireceğini bildirdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:49
ABD'den savaş için 3 milyar dolar! Hipersonik füze ve hayaletuçak...

Son zamanlarda Rusya ile iyice savaşın eşiğine gelen ABD, askeri alanda yeni yatırımlar yapıyor.

HAYALET UÇAK GELİYOR

ABD Hava Kuvvetleri (USAF), Northrop Grumman'ın yeni B-21 Raider bombardıman uçağının ön tasarım gözden geçirme (preliminary design review/PDR) sürecinin tamamlandığını açıkladı.

 B-21, ilk uçağın montajından önce tamamlanması gereken kritik tasarım gözden geçirme (critical design review/CDR) aşamasına geçecek. Northrop Grumman ayrıca B-21 programı için ilk yazılım paketini de teslim etti.

Kuvvet, toplam 100 adet B-21 tedarik etmeyi planlıyor. İlk teslimatların ise 2020'li yılların ortalarında başlaması bekleniyor. Northrop, Uzun Menzilli Bombardıman Uçağı (Long Range Strike Bomber/LRSB) sözleşmesini 2015 yılında imzaladı.

ABD Hava Kuvvetleri, 2019 mali yılı bütçesinde bombardıman uçağı programı için 2,3 milyar Dolar ayırdı.

HİPERSONİK FÜZE

Lockheed Martin, 928 milyon Dolarlık bir proje kapsamında yeni bir hipersonik konvansiyonel füze geliştirecek.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 18 Nisan'da yapılan açıklamaya göre Lockheed, proje için teklif veren üç firma arasından seçildi. İmzalanan sözleşme, hipersonik, konvansiyonel, havadan fırlatılan, stand-off silah sisteminin tüm unsurlarının tasarım, geliştirme, mühendislik, sistem entegrasyonu, test, lojistik planlama ve uçak entegrasyon desteğini kapsıyor.

 

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:49
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