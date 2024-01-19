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Dünya ABD'den şaşırtan "Filistin Devleti" açıklaması
Dünya

ABD'den şaşırtan "Filistin Devleti" açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-19 08:06:00 -
ABD'den şaşırtan "Filistin Devleti" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uzun ve kısa vadeli sorunlarını Filistin devleti olmadan çözmenin "hiçbir yolu" bulunmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş sonrası Gazze'de Filistin devletine karşı olduğuna" ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü, "Onların (İsrail'in) kalıcı güvenliğini sağlayarak uzun vadeli sorunlarını çözmenin ve Gazze'yi yeniden inşa edip yönetimini kurarak güvenliğini sağlamanın, bir Filistin devleti kurmanın dışında yolu yok." ifadelerini kullandı.

Millerin açıklaması, Netanyahu'nun ABD'ye, savaş sonrası herhangi bir senaryonun parçası olarak "bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu" bildirdiğinin hatırlatılması üzerine geldi.

Bu konuda Netanyahu ile "doğrudan görüşmeler yapıldığını" vurgulayan Miller, "İsrail'in kuruluşundan bu yana karşılaştığı zorluklarla başa çıkması için tarihi bir fırsat var ve ülkenin bu fırsatı değerlendireceğini umuyoruz." diye ekledi.

Miller, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin risk altında olup olmadığına ilişkin soruya ise "İsrail'e desteğimiz kuvvetli bir şekilde sürüyor. Ancak bu, iki ülke arasında hiçbir farklılık olmadığı ve olmayacağı anlamına gelmiyor." sözleriyle cevap verdi.
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