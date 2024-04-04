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Dünya ABD’den şaşırtan açıklama! Eninde sonunda NATO üyesi olacak
Dünya

ABD’den şaşırtan açıklama! Eninde sonunda NATO üyesi olacak

Yeniakit Publisher
2024-04-04 15:47:00 -
ABD’den şaşırtan açıklama! Eninde sonunda NATO üyesi olacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya yönelik desteğin "kaya gibi sağlam" olduğunu söyleyerek, "Ukrayna eninde sonunda NATO üyesi olacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nin ardından Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Blinken, üye ülkeler arasında Ukrayna'ya yönelik desteğin "kaya gibi sağlam" olması nedeniyle Ukrayna'nın eninde sonunda NATO'ya katılacağını söyledi. Amerikalı Bakan Blinken, "Ukrayna, NATO üyesi olacak. Zirvedeki amacımız bu üyeliğe giden yolda bir köprü kurulmasına yardımcı olmaktır." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Ukrayna'nın ittifaka üye olacağını belirterek, "Mesele bunun ne zaman olacağı." dedi.

Rusya'dan ise toplantıya ilişkin tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "NATO, Rusya ile ilişkilerde soğuk savaş zihniyetine geri döndü." ifadesini kullandı.
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