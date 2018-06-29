ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini birleştirdiler
ABD Hava Kuvvetleri yetkilisi James Holmes, Rus hava savunma füze sistemi S-400’e karşı mücadele araçlarını geliştirmek amacıyla hava ve kara kuvvetlerinin güçlerini birleştirdiğini belirtti.29 Haziran 2018 Cuma 02:05
Aralarında Rusların da bulunduğu bir grup gazeteciye konuşan Holmes, "Elimizdeki araçları birleştirerek keşif, komuta, idare ve ayrıca uzun menzilli ateşe yönelik uygulayacağız. Bunun dışında bu konuda bir şey söylemeyeceğim" dedi.
Holmes, ABD'nin bu amaçla hipersonik füzeler geliştirip geliştirmeyeceği yönündeki soruları yanıtlamayı reddetti.
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