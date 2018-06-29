ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini birleştirdiler

Aralarında Rusların da bulunduğu bir grup gazeteciye konuşan Holmes, "Elimizdeki araçları birleştirerek keşif, komuta, idare ve ayrıca uzun menzilli ateşe yönelik uygulayacağız. Bunun dışında bu konuda bir şey söylemeyeceğim" dedi.

Holmes, ABD'nin bu amaçla hipersonik füzeler geliştirip geliştirmeyeceği yönündeki soruları yanıtlamayı reddetti.