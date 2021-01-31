ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım! Gizlice Almanya'ya gönderildi

The Times gazetesi tarafından aktarıldığı üzere, 2020 yılında, ABD tarafından Libya muharebe sahasında sağlam olarak ele geçirilen bir Rus Pantsir-S1 hava savunma füze sisteminin, gizli bir görevle Almanya’daki ABD hava üssüne gönderildiği öğrenildi.

Söz konusu görev kapsamında, Haziran 2020’de ABD Hava Kuvvetlerine ait bir C-17 Globemaster III kargo uçağının Trablus’un batısındaki Zuwara havaalanına indiği ifade edildi. Darbeci Hafter güçlerinden Vatiye Hava Üssünde ele geçirilen Pantsir-S1 hava savunma füze sistemi, ilgili kargo uçağıyla gönderilen ekip tarafından Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne götürülmek üzere Libya’dan çıkarıldı.

Vatiye Hava Üssünde ele geçirilen Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemi Pantsir-S1, Almanya’ya indikten sonra ne oldu?

The Drive tarafından da belirtildiği üzere, Pantsir-S1’in Libya’dan derhal çıkarılmasında, sistemin ülkedeki diğer gruplar tarafından ele geçirilmesine engel olma düşüncesi hâkimdi. Öte yandan, Rus yapımı sistemin sağlam olarak tabir edilen bahse konu örneğinin istihbarat açısından da yararlı olacağı düşünülüyordu.

"İstihbarat değeri sınırlı"

Bir Rus yetkili, ABD’nin Pantsir-S1 hava savunma füze sistemini naklettiğinden Moskova’nın haberdar olduğunu bildirdi. Ancak ihracat sürümü olduğundan dolayı ele geçirilen sistemin istihbarat değerinin sınırlı olacağını kaydetti. Yetkili, ihracat sürümlerinin IFF (Dost-Düşman Tanıma) veri tabanından çıkarıldığı bilgisini aktardı.

Konuyla ilgili olarak belirtilen görüşlere göre sistemin eksiksiz ve titiz bir şekilde incelenmesi, sınırlı olsa da çok çeşitli ve değerli istihbarat bilgileri sağlayabilir. Sadece belirli bileşenlerin yapımında kullanılan malzemeleri ve bu malzemelerin üretim kalitesini incelemenin dahi, Rusya’nın mevcut kabiliyetlerine ilişkin yararlı bilgiler sağlayabileceği ifade ediliyor. Pantsir-S1’e sahip olmanın; karşı önlemler geliştirme konusu da dahil olmak üzere birçok konuda ABD ordusuna avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Gözlemciler, bu olayın Rusya veya Birleşik Arap Emirlikleri’ne olumlu yansımadığını belirtti.