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ABD'den Rusya'ya Venezuela darbesi

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Nicolas Maduro hükümetine ve Venezuela devlet petrol şirketine destek verdiği gerekçesiyle Rus bankasına yaptırım uygulayacağını açıkladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 20:25
ABD'den Rusya'ya Venezuela darbesi

ABD yönetimi, Maduro hükümetine destek verdiği gerekçesiyle Rus Evrofinancebankasına yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Maduro hükümetinin gayri meşru olduğunu savunan ABD Hazine Bakanlığı, Rus bankasına yaptırım gerekçesini Maduro hükümetini desteklemek olarak açıkladı.

Rus bankaları, ABD'nin darbe girişimi öncesi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ile sözleşmeleri bulunuyordu. ABD hükümetinin Maduro'yu gayrimeşru ilan etmesinin ardından Çin ve Rus bankalarına, Venezuela petrol şirketi ile işbirliğine son vermesini istemişti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:25
  1. Maduro
  2. ABD
  3. Rusya
  4. Venezuela

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  • LeventbayLeventbay1 sa önce
    Benim elektrigim üçKesilecek ve sen iktidar olarak çıkıp diyeceksinki ah zavallım . Sobataj bu a salak sen nasıl bir başkansın o zaman ben diyecegimki sen o koltugu haketmemişsin neyle gelirsen gel " seçim " sen o zaman buna hesap vereceksin sen geminin kaptanıysan . Eger bizimkilerinde kupagına küpe olsun onlarda sebze meyve fiyatlarını da aynı söylem içinde .
  • Vahap kalyoncuVahap kalyoncu1 sa önce
    Milleti zorla Rus yanlısı yapacak bu şer....sizler.Seçilmiş bir lideri keyfine göre yasadışi ilan edecek ve ona dinlemeyenleride cezalandıracak.kısaca tam bir İBLİS.
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 1 sa önce
    Bütün dünya dolar dan vaz geçmeden amerika dankurtulamaz. Bun6n başka yolu bulunmalı.

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