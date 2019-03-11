ABD'den Rusya'ya Venezuela darbesi Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Nicolas Maduro hükümetine ve Venezuela devlet petrol şirketine destek verdiği gerekçesiyle Rus bankasına yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD yönetimi, Maduro hükümetine destek verdiği gerekçesiyle Rus Evrofinancebankasına yaptırım uygulayacağını açıkladı. Maduro hükümetinin gayri meşru olduğunu savunan ABD Hazine Bakanlığı, Rus bankasına yaptırım gerekçesini Maduro hükümetini desteklemek olarak açıkladı. Rus bankaları, ABD'nin darbe girişimi öncesi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ile sözleşmeleri bulunuyordu. ABD hükümetinin Maduro'yu gayrimeşru ilan etmesinin ardından Çin ve Rus bankalarına, Venezuela petrol şirketi ile işbirliğine son vermesini istemişti.

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