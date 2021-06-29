ABD'den Rusya'ya uyarı

Münübe Yılmaz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye insanı yardımların geçiş izinlerinin verilmesini veto etmemesi konusunda Rusya'yı uyardı. ABD, konuyla ilgili karar tasarısını veto etmesi durumunda Moskova'nın ABD ile olumlu bir ilişki kurma şansını tehlikeye atacağını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Roma'da düzenlenen ve İŞİD ile mücadelenin ele alındığı toplantıda Türkiye ile Suriye arasındaki sınır kapısı olan Bab el-Hava’dan yapılacak insanı yardımlara izin verilmesi mevzusunu gündeme getirdi. Basına açıklama yapan Blinken, “Elbette biz BM Güvenlik Konseyi’nin bir daimi üyesinin bu karar tasarısını veto etmesini istemeyiz.” diyerek, Rusya'nın 10 Temmuz'da süresi dolacak insanı yardım geçiş iznini devam ettirmesi konusundaki beklentisini dile getirdi. Blinken, “Gıda, ilaç, Covid aşıları ve diğer hayatı önem taşıyan insani yardımlara çok ihtiyacı olan milyonlarca Suriye vatandaşına ulaşmak için çok gerekli olan sınır ötesi yardımın genişletilmesi için çalışmak çok önemli.” dedi. Suriye’ye giden insanı yardım için kullanılan sınır kapılarının dörtten üçe inmesine neden olan Rusya, kalan son kapıdan yapılacak yardımları da veto etme tehdidinde bulunurken, 10 Temmuz’da süresi dolacak olan insani yardım geçiş izninin uzatılması için yeni bir BM karar tasarısının kabul edilmesi gerekiyor.