ABD’den Rusya’ya uçan İran’a ait kargo uçaklarına yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya’ya kargo hizmeti veren ve İran havayolları tarafından işletilen 3 Boeing 747 uçağını ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD, İran havayolları tarafından işletilen kargo uçaklarını yaptırım listesine aldı. ABD Ticaret Bakanlığı, ABD yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde Rusya’ya kargo hizmeti veren İran havayolları tarafından işletilen 3 Boeing 747 uçağının ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını ifade etti.

İhlal edildiği belirtildi

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosunun Mahan Air, Qeshm Fars Air ve Iran Air tarafından işletilen uçakların Rusya üzerindeki katı ihracat kontrollerini açıkça ihlal ederek, Rusya’ya uçtuğunu tespit ettiği belirtildi. Bakanlık, şu anda listede ABD ihracat kontrollerini açıkça ihlal eden toplam 183 uçağın bulunduğunu aktardı.

Söz konusu 3 İran havayolu şirketi, halihazırda ABD hükümeti tarafından çeşitli kısıtlamalara tabi tutuluyor.