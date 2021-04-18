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Dünya ABD'den Rusya'ya Navalnıy tehdidi
Dünya

ABD'den Rusya'ya Navalnıy tehdidi

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Aleksey Navalnıy'ın hapiste iken yaşamını yitirmesi durumunda bu olayın bazı sonuçlarının olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 23:22:00 -
ABD'den Rusya'ya Navalnıy tehdidi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını söyledi.

CNN'de yayımlanan "State of the Union" programına konuşan Sullivan, ABD-Rusya ilişkilerini ve Navalnıy'ın durumunu değerlendirdi.

Sullivan, Rus muhalif Navalnıy'ın bozulan sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Bay Navalnıy'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu Rus hükümetine ilettik ve Rusya uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer Bay Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.

Cezaevinde açlık grevine başladığı belirtilen Navalnıy'ın böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı yönündeki haberler Amerikan medyasına yansımıştı.

ABD yönetimi, daha önceki pek çok açıklamasında da Navalnıy'ın sağlığından Rus hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirmiş ve bu konuda gereken adımları atacağı mesajını vermişti.

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Yorumlar

Hakan Ipek

Reis neden bu duruma susuyor? Durun dese de bits3 bu patırtı.
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Eda

Lan siz kimsiniz bütün dünyaya tehtidler yagdiriyorsunuz? 
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