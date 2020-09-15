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Ekonomi ABD'den Rusya'dan uranyum ithalatını azaltma girişimi
Ekonomi

ABD'den Rusya'dan uranyum ithalatını azaltma girişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 01:42:45 -
ABD'den Rusya'dan uranyum ithalatını azaltma girişimi

WASHINGTON (AA) - ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan nükleer endüstrisini güçlendirmek için Rusya'dan uranyum ithalatını azaltmaya yönelik Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ile taslak anlaşma imzaladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'dan uranyum ithalatına yönelik anti damping soruşturmasının askıya alınmasına ilişkin 1992'de imzalanan anlaşmada değişiklik yapılması için taslak hazırlandığı bildirildi.

Bakanlığın Rosatom ile değişikliğe ilişkin taslak anlaşma imzaladığı belirtilen açıklamada, değişikliğin hayata geçirilmesi halinde söz konusu anlaşmanın 2040'a kadar uzatılacağı ve bu süreçte ABD'nin Rusya'dan gelen uranyuma bağımlılığının azaltılacağı kaydedildi.

- Amerikan nükleer endüstrisini koruma hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "Bu taslak anlaşma, Amerikan nükleer endüstrisi için önemli bir adımı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ross, değişikliğin yapılması halinde Amerika'nın nükleer enerji endüstrisinin korunacağını ifade etti.

Söz konusu değişiklik taslağında, Rusya'dan ithal edilen uranyum miktarının mevcut anlaşmada belirtilen yüzde 20 seviyesinden, gelecek 20 yıl içinde ortalama yüzde 17'ye ve 2028'den itibaren yüzde 15'e düşürülmesi öngörüldü.

ABD Ticaret Bakanlığı, değişiklik taslağına ilişkin görüşlerin 28 Eylül'e kadar alınacağını ve 5 Ekim' kadar değişikliğin tamamlanacağını bildirdi.

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