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ABD'den PKK'ya silah yardımı

ABD, PKK’nın Münbiç’ten çıkarılacağını ve verilen silahların da geri alınacağını vâdediyor ama terör örgütü aksini yapıyor. Fırat’ın batısından çekilmeyen teröristler, binlerce TIR dolusu silahı da ‘gerektiğinde kullanmak için’ karaborsa kılıfıyla yandaşlarına satıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:13
ABD'den PKK'ya silah yardımı

ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2018 sonuna kadar Münbiç’ten ve Fırat’ın batısından çekilmesi gereken terör örgütü PKK/PYD-YPG, elindeki silahları karaborsada satarak örgüte mali kaynak sağlıyor. Suriye’deki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre PKK’nın başta Münbiç olmak üzere Suriye’de işgal ettiği bölgelerden çekileceği ve örgüte gönderilen silahların geri alınacağına ilişkin sözler veren ABD, aksine teröristlere yeni silahlar gönderiyor. ABD’nin zırhlı araçlar, ağır silahlar ve mühimmatla yüklü 200 TIR’dan oluşan konvoyu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) kontrolündeki Semelka Sınır Kapısı’nı kullanarak Suriye’ye geçiş yaptı.

TÜRKİYE’YE KARŞI KULLANACAKLAR

Suriye’nin kuzeyinde ise terör örgütü PKK, ABD’den şimdiye dek aldığı 5 bin TIR dolusu silahı karaborsada yandaşlarına satıyor. Örgüt böylece hem mali kaynak sağlıyor hem de ABD’nin verdiği ve daha sonra geri almak istediği bu silahları satarak bölgede kalmasını sağlıyor. Türkiye ve ABD arasında sağlanan anlaşmaya göre YPG güçlerinin 2018’in sonuna kadar Münbiç’ten ve Fırat’ın batısından çekilerek silahlarını ABD’ye iade etmesi gerekiyor. ABD’den aldığı silahları iade etmeyen terör örgütü, yerlerini değiştirmek suretiyle bunları Türkiye’nin olası bir operasyonuna karşı kullanmayı amaçlıyor. ABD, Suriye’deki terör unsurlarına, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tabelası altında silah yardımı yapmaya devam ediyor.

PYD ESED’E YANAŞINCA ‘İSYANCI’ OLDU

Suriye kuzeyinde etnik temizlik, katliam ve işgaller için ABD tarafından kullanılan PKK, Esed rejimiyle işbirliğini artırınca Washington nezdinde 'isyancı örgüt'e dönüştü. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Florida Senatörü Marco Rubio, terör örgütü PYD-YPG/PKK'nın 'isyancı' bir örgüte dönüştüğünü ve Beşşar Esed rejiminin Kürtlerin desteğini alabilmek için örgütle ilişkisini geliştirmeye çalışacağını söyledi. Gazetecilere açıklamasında "YPG'nin yeraltında savaşmaya başlayan isyancı bir örgüte dönüştüğüne dair raporlar artıyor" diyen Rubio, rejimle PKK'nın yakınlığının artmasından endişe duyduğunu ifade ederek "Bu, Türkiye için de büyük problem" dedi. ABD destekli terör örgütü, işgali altında bulunan birçok petrol ve doğalgaz tesisini son dönemde Esed rejimine devretmiş, rejim ve İranlı milislerin Türk güvenlik güçlerine yönelik başlatmayı planladığı iddia edilen saldırılara da destek sözü vermişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:13
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