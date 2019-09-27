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ABD’den PKK-YPG’ye can suyu gibi rapor

Terör örgütü PKK için sözde müttefikimiz ABD harekete geçti. İkinci bir barış süreci ile PKK’nın tekrar canlanmasını planlayan ABD, yaptığı kongrede Barış Enstitüsü’nün hazırladığı raporla Türkiye’nin PKK/YPG ile anlaşmasını istedi.

27 Eylül 2019 Cuma 10:07
ABD’den PKK-YPG’ye can suyu gibi rapor

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Kahraman Mehmetçik’imizin başarılı operasyonlarının ardından bitme noktasına gelen terör örgütü PKK için sözde müttefik ABD, Türkiye’ye ikinci bir barış süreci çağrısında bulundu.

Asıl hedef Erdoğan!

Amerika’nın mümkün olduğunca bölgede hakimiyet kurmaya çalıştığını söyleyen Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, “Rusya ve İran, bölgede söz sahibi olmaya başladı. ABD’nin tek dayanağı olan Türkiye de bu iki ülkeye katılınca ABD bölgede yalnız kaldı. Terör örgütleriyle yalnızlığını gidermeye çalışan ABD’ye Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonları izin vermedi. Türkiye barış sürecinde çok çaba sarf etmesine rağmen PKK, çok büyük nankörlükler yaptı. Bu yüzden yeniden bir barış süreci adımı atmak yanlış olur. Şu anda bitme noktasına gelen bir terör örgütüyle böyle bir süreç içerisine girmek doğru olmaz. Bölgede birçok terör örgütü hâlâ aktif hareket ediyor. PKK ile herhangi bir süreç içerisine girmek kimseyi rahatlatmaz. ABD’nin asıl hedef aldığı kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. BM’de yaptığı konuşmalar, mazlumlara umut olurken diğer devletlerin kirli oyunlarını gün yüzüne çıkarmıştır. Barış süreci tekrar başlarsa ülkede çok büyük provokasyonlar olur. ABD’nin asıl istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tasfiye etmek ve ülkeyi içerden karıştırmaktır” diye konuştu.

ABD tribünlere oynuyor!

Türkiye, terörle etkin mücadelesinin meyvelerini ilk defa toplamaya başladı” diyen ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür ise “Sahada gerçekleşen operasyonlar, terör örgütünün belini kırmıştır. Terör örgütü PKK ciddi şekilde tasfiye sürecine girdi. Bu durum karşısında emperyalist güçler ister istemez harekete geçti. Buradaki maksat bitme noktasına gelen terör unsurlarının yok olmasını engellemek. ABD’nin bu yaklaşımı samimi değildir. Türkiye sınırları içerisinde terör bitmiş durumda. Terörün asıl kaynağı şu anda Suriye’nin kuzeyinde. ABD’nin Türkiye’ye, ‘barış yapın’ gibi bir çağrı yapmasına gerek yok. ABD, terörün en büyük destekçisi olarak PKK/YPG unsurlarına, ‘Silahlarınızı bırakın’ dese zaten böyle bir sürece gerek kalmayacak. ABD tamamen tribünlere oynuyor. BM’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mazlum ülkelerin liderlerinden daha çok sesini yükseltti. ABD de bu hamleye karşılık olarak etrafına şirin görünmeye çalışıyor. Bu açıdan böyle bir isteğin samimiyetine inanmamız çok zor” ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:07
  1. Ankara
  2. Mehmetçik
  3. PKK
  4. ABD
  5. Türkiye
  6. Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar
  7. ASSAM Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür

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