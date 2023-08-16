ABD’den ortalığı karıştıracak talep! İHA satışını hemen durdurun

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların devam ettiği günlerde ABD'nin İran'dan Rusya'ya insansız hava aracı satışını kesmesini talep ettiği bildirildi.

Financial Times'ın haberine göre, ABD, Rusya'ya İHA satışının durdurulması konusunu bu yıl İranlı yetkililerle Katar ve Umman'da yaptığı görüşmelerde gündeme taşıdı.

Bir İranlı yetkili ve ABD-İran arasındaki müzakereler hakkında bilgi sahibi yetkiliye göre ABD, Tahran yönetiminden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı İran İHA'larının yanı sıra İHA yedek parça tedarikini de durdurmasını talep etti.

İran: İHA'ları Ukrayna işgalinden önce Rusya'ya gönderdik İran: İHA'ları Ukrayna işgalinden önce Rusya'ya gönderdik

Habere göre yetkili, kendi üretimi İHA'ların Ukrayna savaşında kullanıldığını resmi olarak reddeden İran'ın birçok kez Rusya'dan bu İHA'ları çatışmalarda kullanmayı durdurmasını istediğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Kasım 2022'de, sınırlı sayıda İHA’nın, Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinden önce Rusya’ya gönderildiğini söylemişti.

Kaynak: Mepa News