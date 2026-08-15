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Dünya ABD’den Orta Doğu’ya yeni uçak gemisi
Dünya

ABD’den Orta Doğu’ya yeni uçak gemisi

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ABD’den Orta Doğu’ya yeni uçak gemisi

ABD Donanması, kesintisiz 240 günü aşkın süredir görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin ruh sağlığı ve ikmal krizleriyle patlak veren huzursuzluğun ardından, Pasifik’te konuşlu USS George Washington uçak gemisini Orta Doğu’ya sevk etti.

ABD’nin Pasifik’te konuşlu uçak gemisi USS George Washington’u Ortadoğu’ya sevk ettiği, geminin yola çıktığı bildirildi.

240 Günlük Rekor Görevin Ardından Değişim

USS Abraham Lincoln gemisi kesintisiz 240 günden fazla denizde kalarak rekor bir süre boyunca denizde kalmış durumda. Donanmanın açıklamasına göre USS George Washington geçen hafta Vietnam’ın Da Nang limanından ayrıldı. Uçak gemisi, bir kruvazör ve bir destroyerle birlikte daha sonra Singapur Boğazı’ndan geçerken görüntülendi.

 

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir donanma yetkilisi, USS George Washington’ın Pasifik ile Hint okyanuslarını birbirine bağlayan Malakka Boğazı’nda bulunduğunu doğruladı. Bu durum geminin Hint Okyanusu’na doğru ilerlediğini gösteriyor. Wall Street Journal daha önce USS George Washington’un USS Abraham Lincoln’ün yerini alacağını bildirmişti.

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