ABD'den o ülkeye küstah tehdit: Venezuela'dan petrol satın almayın

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Washington'ın Hindistan'a Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinden petrol satın almayı durdurması için baskı yaptığını söyledi.

Reuters'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı mesajı başka hükümetlere verdiğini anlatan Abrams, benzer taleplerin, Venezuela hükümetiyle çalışan banka ve yabancı şirketlere de iletildiğini söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Venezüella'nın ekonomisi için bir hayli önemli olan Hindistan, ülkenin ham petrolü için en çok nakit ödeyen ikinci ülke konumunda. İlk sırada ise Venezüella petrol gelirlerinin çoğunu 'geçici devlet başkanı' ilan ettiği Juan Guaido'ya devreden ABD var.

Venezuela'da ABD destekli darbe girişimi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, kendini ‘geçici devlet başkanı' ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump da gelişmeler üzerine Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.