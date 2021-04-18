ABD'den nükleer silah tehdidi

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoşihide Suga’nın Washington’da yaptıkları görüşmenin ardından Beyaz Saray toplantıya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, Washington’un iki ülke arasında 1960 yılında imzalanan ve karşılıklı ilişkileri düzenleyen Karşılıklı Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Japonya’yı kitle imha silahlarıyla savunmaya kararlı olduğu teyit edildi.

Açıklamada ayrıca iki ülke liderinin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı savundukları ifade edildi. Japon basınında yer alan haberlere göre Tayvan, liderlerin yaptığı ortak açıklamalarda ilk kez 1952’de yer almış, son olaraksa benzer bir formül eski Japonya Başbakanı Eisaku Sato ve eski ABD Başkanı Richard Nixon’un 1969’da yaptığı görüşmeden sonra doğrudan kullanılmıştı.

Açıklamaya göre liderler Çin'in Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları durumuyla ilgili ciddi endişelerini de dile getirdi, ayrıca Karşılıklı Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması’nın beşinci maddesinin Çin'in hak iddia ettiği Senkaku Adaları’nı kapsadığını doğruladı.

Biden ve Suga diğer konuların yanı sıra, ‘Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirmeyi amaçlayan her türlü tek taraflı eyleme’ karşı çıkarak, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yasadışı hak iddialarına ve eylemlerine bir kez daha itirazlarını dile getirdi. ABD ve Japonya liderlerine göre Güney Çin Denizi'ndeki durum uluslararası hukuka göre düzenlenmeli, denizcilik özgürlüğü ise mevcut BM sözleşmesi çerçevesinde garanti altına alınmalı.

Açıklamada ayrıca iki liderin Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına bağlılıklarını bir kez daha teyit etiklerini ve Pyongyang’ı, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları çerçevesinde üstlenmiş olduğu taahhütlerini yerine getirmeye çağırdıkları ifade edildi.

Belgeye göre Biden ve Suga ayrıca Myanmar’da askerlerin ve polisin sivillere uyguladığı şiddeti de kararlılıkla kınadı.