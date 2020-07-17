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Aktüel

ABD'den Nikaragua Devlet Başkanı'nın oğluna yaptırım

Yeniakit Publisher
2020-07-17 22:29:17 -
ABD'den Nikaragua Devlet Başkanı'nın oğluna yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Orta Amerika ülkesi Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın oğlu Juan Carlos Ortega Murillo'nun da aralarında bulunduğu 2 kişi ve 2 şirketi yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Nikaragua'da Ortega rejiminin yolsuzluk eylemlerine destek veren ya da bu eylemlerden yararlanan" kişilere yaptırım kararı aldıklarını vurguladı.

Pompeo, Ortega Murillo'nun yanı sıra Jose Jorge Mojica Mejia ile Difuso Comunicaciones ve Mundo Digital isimli 2 şirketin yaptırım listesine alındığını vurguladı.

Söz konusu yaptırımlar ile bu kişi ve şirketlerin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve ABD'deki şahıs ve şirketlerle anlaşma yapmaları yasaklanacak.

Yaptırım listesine alınan Juan Carlos Ortega Murillo, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega ile Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun 3. oğlu.


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