ABD'den Nijerya'daki göstericilere yönelik şiddete tepki

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı gösteri yapan protestoculara yönelik şiddeti kınadı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijerya yönetimine şiddetten sorumlu olan kişilerin cezalandırılması çağrısı yaptı.

Pompeo, açıklamasında, ABD olarak Lagos'daki gösteriler sırasında eylemcilere yönelik orantısız şiddeti kınadıklarını belirterek, "Yaralanma ve ölümlere yol açan güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımına ilişkin acil soruşturma talep ediyoruz. İlgili kişiler, Nijerya yasalarına göre sorumlu tutulmalıdır." dedi.

Barışçıl toplanma hakkı ve ifade özgürlüğünün temel insan hakları ve demokratik ilkelerin yapı taşlarından olduğunu vurgulayan Pompeo, eylemcilere de barışçıl kalmaları uyarısında bulunurken, "Şiddet mağdurlarına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Lagos'ta 20 Ekim'de protestoculara karşı silahlı saldırı düzenlenmiş, çok sayıda kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Protesto eylemlerine karşı dün erken saatlerde farklı bölgelerde asker konuşlandırılmış, Edo ve Osun gibi eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, devam eden protestolarda şimdiye kadar 54 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.