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ABD'den 'Münbiç' açıklaması!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan "(Irak ile Esed rejiminin sınırları karşılıklı açmayı gündeme alması) Irak egemen bir ülke ve halen hükümetlerini kurmaya çalışıyorlar. Ancak kendileri için en iyi olduğunu hissettikleri kararları verebilirler. Buna açığız. Bu siyasi bir süreç, büyük bir parçası değiliz" dedi.

16 Ekim 2018 Salı 20:36
ABD'den 'Münbiç' açıklaması!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan, koalisyonun Irak ile Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin sınırları karşılıklı olarak açmaya yönelik iş birliği yapmalarına açık olduklarını söyledi.

Albay Ryan, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlara ilişkin soruları yanıtladı.

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in "rejimin yakında Suriye'nin bütünlüğünü sağlayacağına ve Irak'la Ebu Kemal sınır kapısını açacaklarına" yönelik açıklamaları hatırlatılarak, koalisyonun Irak'ın rejimle iş birliğine nasıl baktığına ilişkin soru yöneltilmesi üzerine Albay Ryan, şunları kaydetti:

"Irak egemen bir ülke ve halen hükümetlerini kurmaya çalışıyorlar. Ancak kendileri için en iyi olduğunu hissettikleri kararları verebilirler. Buna açığız. Bu siyasi bir süreç, büyük bir parçası değiliz. SDG de aynı gemide. En nihayetinde orada siyasi bir durum oluşacak. Bu yüzden biz de Cenevre süreci işe yarayana kadar burada olacağız. Onlar da (SDG) Suriye'nin parçası olmak istiyorlar. Onlar gerçek Suriyeliler ve parçası olmak istiyorlar ama onların da işlerine gelecek bir şeyler de elde etmek istediklerini düşünüyorum."

Münbiç için eğitimler başladı

Münbiç'te ABD ile Türkiye'nin ortak devriyeleri için eğitmenlerin eğitiminin başladığını hatırlatan Albay Ryan, söz konusu eğitimin 2-3 hafta sürmesi beklendiğini kaydetti.

Angajman kurallarındaki farklılıklar, dil ve ekipman farklılıları dolayısıyla eğitimlerinin tamamlanmasına ilişkin tam bir zaman vermenin zor olacağına işaret eden sözcü, Münbiç yakınlarında Türk-Amerikan güvenlik güçlerince gerçekleştirilen koordineli bağımsız devriyelerin ise sürdüğünü dile getirdi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:36
  1. Velid Muallim
  2. Irak
  3. Suriye
  4. Münbiç
  5. Sean Ryan
  6. Beşşar Esed rejimi
  7. Pentagon
  8. ABD Savunma Bakanlığı

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