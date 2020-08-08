  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'den "Lübnanlıların barışçıl gösteri hakkını destekliyoruz" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-08-08 22:51:43 -
ABD'den "Lübnanlıların barışçıl gösteri hakkını destekliyoruz" açıklaması

BEYRUT (AA) - ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnanlıların barışçıl gösteri yapma hakkını desteklediğini ancak şiddetten kaçınılması gerektiğini belirtti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan halkının çok sıkıntı çektiği ve taleplerine kulak verecek liderlere sahip olmayı hak ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnan halkının barışçıl gösteri yapma hakkını destekliyor ve herkesi şiddetten uzak durmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Başkent Beyrut'ta salı günü meydana gelen patlamanın ardından bugün "Hesap Günü" sloganıyla düzenlenen gösterilerde 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçleriyle yaşanan arbedede ise 172 göstericinin yaralandığı açıklanmıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan hükümete akıl verdi: TL değer kazanır
Ekonomi

Ali Babacan hükümete akıl verdi: TL değer kazanır

AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ali Babacan, hükümete akıl vermeye kalktı. Hükümete sözde 10 maddelik öneri sunan Babacan, "Bunları ..
Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor
Medya

Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor

Hindistan sinemasının ünlü sinema oyuncusu Amir Khan yeni bir film çekmek için çok sevdiğini ifade ettiği Türkiye’ye geliyor.
Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı
Dünya

Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı

Atom bombasını aratmayan bir yıkımla Beyrut’u adeta savaş meydanına döndüren patlamanın ardından Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani, Lübnan’a 50..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı