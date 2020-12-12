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Gündem ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 18:27:00 -
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, görev süresince Suriye'de neler yaşandığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Washington'da, Al Monitor adlı bir siteye konuşan Jeffrey, Türkiye'nin güneyinde kurulmaya çalışılan terör koridoruna karşı başlatılan başarılı harekatlara değindi.

Bu harekatların durdurulması için çaba gösterdiklerini dile getiren Jeffrey, ekonomi alanında adımlar atmaya hazır olduklarını söyledi.

"Ekonomilerini yıkmaya hazırdık"

Jeffrey, "Erdoğan, ona dişlerinizi gösterene kadar geri adım atmayacaktır. Rojava’da Ekim 2019 ateşkesini müzakere ederken yaptığımız buydu. Ekonomilerini yıkmaya hazırdık. Kendi adlarına, bir mantıkları ve argümanları var. Önemli bir müttefik ve İran'la Rusya'ya karşı bir siper olarak rolleri düşünüldüğünde, en azından argümanlarını dinlememiz ve ortak çözümler bulmamız icap eder." dedi.

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