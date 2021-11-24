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Ekonomi ABD’den kripto paralara darbe! Karar sonrası piyasa düşüş yaşadı
Ekonomi

ABD’den kripto paralara darbe! Karar sonrası piyasa düşüş yaşadı

Olumsuz hatta nötr haberlerden dahi negatif yönlü etkilenen kripto para piyasası yatırımcısını tedirgin ediyor. El Salvador’un ‘Bitcoin City’ adından bir Bitcoin şehri kurma projesini duyurmasının ardından, ABD’den yeni bir hamle geldi. ABD Para Birimi Denetleme Ofisi(OCC), bankaların belirli kripto para faaliyetlerinde bulunmadan önce izin istemeleri ve yazılı onay almaları gerektiğini bildirdi. Bu durum kripto para piyasasında kısmi düşüşlere sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:18:00 -
ABD’den kripto paralara darbe! Karar sonrası piyasa düşüş yaşadı

Kripto para kullanımı artmaya devam ediyor ancak belirli riskleri de barındırıyor. ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) Başkanı Michael Hsu, açıklamada bulunarak artık bankaların kripto para sahibi müşterilerine saklama, takas gibi hizmetler sağlamadan önce uygun risk yönetim araçlarına sahip olduklarını regülatörlere kanıtlamaları gerektiğini belirtti.

OCC'den yapılan açıklamada, bankaların müşterilerin kripto varlıklar için saklama hizmetleri sağlama gibi faaliyetlerde bulunmadan önce uygun risk yönetim sistemlerine ve kontrollerine sahip olduklarını gösterebilmeleri gerektiği aktarıldı.

Yazılı izin şartı

Açıklamada, bankaların belirli kripto para, dağıtık defter (distributed ledger) ve sabitkoin (stablecoin) faaliyetlerinde bulunmadan önce denetim makamlarına bu niyetlerini bildirmeleri ve yazılı izin almaları gerekeceği kaydedildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve OCC, salı günü, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama da yayımlamıştı. Düzenleyici kurumların ortak açıklamasında, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

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