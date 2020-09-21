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Dünya ABD’den Katar açıklaması: Askerlerimizi ülkeye yolladık
Dünya

ABD’den Katar açıklaması: Askerlerimizi ülkeye yolladık

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri, özel filosunu Katar'a gönderdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:19:00 -
ABD’den Katar açıklaması: Askerlerimizi ülkeye yolladık

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri, 20 askerden oluşan özel filoyu Katar’da bulunan El Udeid Hava Üssü’ne gönderdi.

Katar’daki özel kuvvetlerin komutanı Albay Todd Benson, ‘Tüm ülkeler rekabet edebilmeli. Biz ulusal çıkarlarımızı savunmalıyız’ dedi.

Eylül ayının başında ülkeye gönderilen askerlerin yakın zamanda merkez uzay operasyonları birimine katılacağı öğrenildi.

İran’ın geçtiğimiz aylarda uzaya gönderdiği askeri uydunun başarılı şekilde fırlatıldığını açıklanmıştı. ABD ise İran’ın ülke içerisinde yabancı kuruluşların yayın yapmasını engellemek amacıyla sinyalleri karıştırdığını belirtiyor.

ABD ayrıca Basra Körfezi’nden geçen ticari hava araçlarının parazit karıştırma gibi müdahalelere maruz kalabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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