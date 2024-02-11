ABD'den İsrail'e uyarı: Askeri operasyona girişme
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Refah'ta bir milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı bir planı olmadan askeri operasyon yapmamasını istediği belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.
Konuya ilişkin açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı.
Buna göre Biden, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'ta barınan yaklaşık 1 milyon kişinin güvenliğini sağlayacak bir plan olmaksızın askeri operasyona girişmemesi gerektiğini söyledi.
Ayrıca görüşmede, esirlerin serbest bırakılması için sürdürülen çabalar da ele alındı.
Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ekonomi
Tüm dünya ticareti gözünü Türkiye'ye çevirmişti! İsrail'in zorba planı ortaya çıktı, saf dışı edecekler