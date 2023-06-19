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Dünya ABD'den İsrail'e tepki
Dünya

ABD'den İsrail'e tepki

Yeniakit Publisher
2023-06-19 07:27:00 -
ABD'den İsrail'e tepki

ABD, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimleri inşa etme ve genişletmeyi hızlandırmanın önünü açan kararına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki 4 binden fazla yerleşim birimi planında ilerleme kararından derinden rahatsızlık duyuyor." ifadesini kullandı.

Miller, İsrail'in yerleşimlerin idaresiyle ilgili sistemde yapılan, yerleşimlerin planlanması ve onaylanmasını hızlandıran değişikliklere ilişkin haberlerden de endişe duyduklarını belirtti.

ABD'nin uzun süredir iki devletli çözümü daha da zor hale getiren ve barışa engel teşkil eden bu tür tek taraflı eylemlere karşı çıktığını vurgulayan Miller, "İsrail hükümetini Ürdün'ün Akabe şehrinde ve Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde verdiği taahhütleri yerine getirmeye ve gerilimi azaltmayı amaçlayan diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığının sitesinde açıklamanın duyurulduğu sayfaya bir süredir erişilememesi dikkati çekti. Miller'ın Twitter'dan yönlendirdiği Dışişleri Bakanlığının ilgili sayfasında halihazırda "Aradığınız sayfa çevrimdışı olabilir veya mevcut olmayabilir." ifadesi bulunuyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail hükümetinin, bugünkü haftalık kabine toplantısında yeni yerleşim birimleri inşa etmek için gerekli izinleri alma sürecini "önemli ölçüde kısaltan" bir kararı onaylayacağını belirtmişti.
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KAN'ın haberine göre, söz konusu karar, daha fazla yerleşim birimi inşasına izin verecek, böylece inşaat neredeyse siyasi düzeyin onayı olmadan teşvik edilecek ve planlama izninin ilk onayı da aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yetkisinde olacak.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimi inşasını sürdüren İsrail, büyük bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor.

Filistinliler ve Peace Now Hareketi gibi İsrailli solcu kuruluşlar bu plana itiraz ediyor.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği de söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceğini vurguluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

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