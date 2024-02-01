ABD'den İsrail'e kritik ziyaret

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir kez daha İsrail’i ziyaret edecek. ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Blinken’ın pazar günü İsrail’i ziyaret edeceğini belirtti. Söz konusu ziyaret, Blinken’in İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 6’ıncı İsrail ziyareti olacak.

Blinken’ın ziyaretinde İsrailli yetkililer ile İsrail ile Hamas arasında müzakere edilen esir anlaşmasını, Gazze'ye insani yardımın genişletilmesini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceğine ilişkin planlarının ele alınması bekleniyor.

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