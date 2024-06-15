ABD’den İsrail’e F-35 savaş uçağı kıyağı

Teslimatların 2028 yılından itibaren başlaması planlanıyor. Buna ek olarak, yılda 3 ila 5 adet F-35 savaş uçağının teslimatı hedefleniyor. ABD ve İsrail arasında imzalanan bu yeni sözleşme neticesinde; ABD merkezli Lockheed Martin ve Pratt & Whitney şirketleri, İsrail’e F-35 savaş uçağının üretimine ortaklık teklifinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı resmi Facebook hesabından edinilen bilgiye göre bu sipariş ile birlikte İsrail’in envanterindeki F-35 savaş uçağı sayısı 75 adede ulaşacak. Ancak, teslimatı yapılacak uçakların hangi F-35 konfigürasyonuna ait olduğu bilgisi paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, şu ifadelere yer verdi:

“Üçüncü F-35 filosunun satın alınması, İsrail ile ABD arasındaki stratejik ittifakın gücünü yansıtmaktadır. Bu yetenek hem yakın hem de uzak bölgelerde önemli bir etkiye sahiptir. Bazı düşmanlarımızın en büyük müttefik ülkemizle bağlarımızı zayıflatmaya çalıştığı bir dönemde, biz ittifakımızı daha da güçlendiriyoruz.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu, bölgedeki düşmanlarımıza güçlü bir mesaj gönderiyor. ABD Savunma Bakanlığı’ndaki ortaklarımıza ve daha geniş anlamda ABD Hükümeti’ne, İsrail’in üstün ve stratejik yeteneklerini güçlendirip güvence altına aldıkları için takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum.”

Temmuz 2011’de ABD, gelecekte İsrail’in F-35 savaş uçaklarına kendi elektronik harp sistemlerini ve füzelerini entegre etmesine izin vereceğini bildirmişti. 2012 yılında Lockheed Martin, ilk İsrail F-35I savaş uçaklarında Elbit Systems tarafından üretilen İsrail elektronik harp ekipmanının kurulumuna izin vermek üzere değişiklik yapma sözleşmesi imzalamıştı. Buna ek olarak İsrail, F-35I savaş uçağının iç silah istasyonlarına kendi ürettiği güdümlü bombaları ve hava-hava füzelerini entegre etmeyi planlıyor.