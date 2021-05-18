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ABD'den İsrail ve Filistin çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 22:08:00 -
ABD'den İsrail ve Filistin çağrısı

Pelosi yazılı açıklama yaparak İsrail ile Filistin arasında ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in "Hamas'ın saldırıları karşısında" kendini savunma hakkı olduğunu savunan Pelosi, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Pelosi, açıklamasının devamında artan can kaybına işaret ederek, "Bir haftadan uzun süredir devam eden çatışmaların ardından şu anda bir ateşkesin gerekli olduğu çok daha aşikardır. Şiddeti sona erdirmek ve hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin haklarına saygı göstermek için iki taraf üzerinde ciddi bir çaba gösterilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Pelosi ayrıca, iki devletli çözümün en doğru yol olduğu şeklindeki görüşünü yineledi.

ABD'de bazı Demokrat Kongre üyeleri, Başkan Joe Biden'a "İsrail'e açık çek verdiği" gerekçesiyle tepki göstermiş ve Biden yönetiminin bir an önce ateşkes için adım atması gerektiğini dile getirmişti.

Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de dünkü açıklamasında İsrail ile Filistin arasında hızlı bir şekilde ateşkese varıldığını görmek istediğini açıklamıştı. Diğer yandan 29 Demokrat senatör, bir mektup kaleme alarak Biden yönetimine "ateşkes konusunda çaba göstermesi" çağrısında bulunmuştu.

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