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Dünya ABD'den İsrail kepazeliği
Dünya

ABD'den İsrail kepazeliği

Yeniakit Publisher
2023-12-28 15:43:00 -
ABD'den İsrail kepazeliği

İsrail’de konumları gizli, ABD hükümetine ait milyarlarca dolar değerinde silahın bulunduğu çok sayıda depo olduğu ortaya çıktı.

Guardian gazetesi, İsrail'de yer alan ABD'ye ait silah depolarının Gazze savaşının ardından incelemeye alındığını yazdı.

ABD ordusu 1980'li yıllarda İsrail'de birden fazla mühimmat deposu oluşturmuş ve gizlilikle yürütülen operasyonda milyarlarca dolar değerindeki silahlar bu depolarda stoklanmıştı.

Amaç, Ortadoğu'da herhangi bir savaşa girilmesi durumunda Amerikan güçlerine hızla bir şekilde silah tedariği sağlamaktı. Ancak aradan geçen sürede, İsrail'in de bu stoklardan silah kullanmasına izin verildi.

KONGRE DENETİMİNDEN UZAKLAŞTIRIYOR

Gazeteye konuşan ABD'li eski yetkililer, mühimmat depolarının İsrail'e silah teslimatını hızlandırdığını, bunun yanı sıra sevkıyatı kamuoyu ve Kongre denetiminden uzaklaştırdığını söyledi.
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Üst düzey eski bir Pentagon yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu silahlar resmi olarak ABD kullanımındaki Amerikan mühimmatı. Ama acil bir durumda, kime bu silah depolarının anahtarını vermeyeceğimizi söyleyebiliriz?" diye konuştu.

SİLAH TEDARİĞİNİN YENİ YOLU

Washington'ın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe itiraz ederek Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden Josh Paul, Biden yönetiminin silah depolarını İsrail'e tedarik sağlamanın yeni bir yolu olarak kullandığını öne sürdü.

Ekimde ABD yönetimi içinde yaşanan tartışmalarla ilgili bilgi veren Paul, "Beyaz Saray'dan, İsrail'in silahları olabilecek en hızlı şekilde alabilmesi için gereken yasal yetkiyi halletmemize yönelik baskı geliyordu" diye konuştu.

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