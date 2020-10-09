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Dünya ABD’den İran’ın 18 bankasına yaptırım
Dünya

ABD’den İran’ın 18 bankasına yaptırım

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:14:00 -
ABD’den İran’ın 18 bankasına yaptırım

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulanmasına karar verdi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, verilen yaptırım kararı üzerine ABD dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Bakan Mnuchin, yaptırım programlarının, İran’ın terörist faaliyetlere desteğini kesene kadar ve nükleer programlarını sona erdirene kadar devam edeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD’yi İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullandığı ödeme araçlarını ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı. 

Bakan Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’ye tepki gösterdi. 

Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yaptırım kararı aldığı bankaların İran'ın gıda ve ilaç ticareti için kullanıldığını belirtti. ABD rejimi, Kovid-19 salgınının ortasında gıda ve ilaç ödemeleri için kullanılan kanalları havaya uçurmak istediğini söyleyen Zarif, İranlıların bu son zulümden de kurtulacağını belirtti.

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