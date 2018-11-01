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ABD'den İran'a yaptırım açıklaması! 'En sert düzeyde baskı...'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'la ilgili kriz çıkartacak bir açıklama yaptı. Bolton, "En sert düzeyde baskı yapmak istiyoruz fakat dost ve müttefiklerimizin zarar görmesini istemiyoruz." dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:42
ABD'den İran'a yaptırım açıklaması! 'En sert düzeyde baskı...'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Hamilton Society’de, İran'a karşı 5 Kasım'da hayata geçirilecek yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

En sert düzeyde baskı yapacaklar

İran’ın ihracatına yönelik yaptırımlar uygulamak istediklerini belirten Bolton, “En sert düzeyde baskı yapmak istiyoruz fakat dost ve müttefiklerimizin zarar görmesini istemiyoruz.” diye konuştu.

Bolton, ABD yönetiminin, İran’a coğrafi olarak yakın bazı ülkelerin “İran’dan alımını bir anda sıfırlamayacağını” anladığını kaydetti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, yaptırım söylemlerinin bile halihazırda İran ekonomisini etkilediğine dikkati çekti.

5 Kasım tarihinde başlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, dün yaptığı basın toplantısında, ABD yönetiminin İran'a yaptırım uygulama konusunda kararlı olduğunu ve İran politikasını diğer paydaş ülkelerle tartışmaya devam edeceğini belirtmişti.

ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarının ikinci ayağı 5 Kasım’da başlayacak. Yaptırımlar, İran'ın petrol ve doğal gaz ticaretini hedef alacak.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:42
  1. ABD
  2. İran
  3. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı
  4. John Bolton
  5. yaptırım açıklaması

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