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Dünya ABD'den İran'a kötü haber
Dünya

ABD'den İran'a kötü haber

ABD, İran Savunma Bakanlığına yaptırım uygulama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:42:00 -
ABD'den İran'a kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran Savunma Bakanlığına yaptırım uygulama kararı aldı.

İran'ı kızdıracak kararı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo duyurdu.

Ruhani tehdit etmişti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın İran'a karşı hayata geçirdiği yeni yaptırımlar ile ilgili sert mesajlar vermişti.

Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine karşı hayata geçirdiği yeni yaptırımlara ilişkin, ABD'nin son ay içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kendilerine karşı 3 defa başarısızlığa uğradığını bildirmişti.

Hasan Ruhani, Amerika'nın İran'a yönelik BMGK yaptırımlarını geri getirmede başarısız olduğunu bildirerek ABD'nin, zorbalık ile muamele etmesi halinden İran'dan kesin bir cevap alacağını söylemişti.

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