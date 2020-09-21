ABD'den İran'a kötü haber
ABD, İran Savunma Bakanlığına yaptırım uygulama kararı aldı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İran Savunma Bakanlığına yaptırım uygulama kararı aldı.
İran'ı kızdıracak kararı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo duyurdu.
Ruhani tehdit etmişti
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın İran'a karşı hayata geçirdiği yeni yaptırımlar ile ilgili sert mesajlar vermişti.
Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine karşı hayata geçirdiği yeni yaptırımlara ilişkin, ABD'nin son ay içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kendilerine karşı 3 defa başarısızlığa uğradığını bildirmişti.
Hasan Ruhani, Amerika'nın İran'a yönelik BMGK yaptırımlarını geri getirmede başarısız olduğunu bildirerek ABD'nin, zorbalık ile muamele etmesi halinden İran'dan kesin bir cevap alacağını söylemişti.