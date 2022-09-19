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Dünya Alevlere teslim olan ahır ve samanlık küle döndü
Dünya

Alevlere teslim olan ahır ve samanlık küle döndü

Sivas’ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 22:12:00 - 2022-09-19 22:17:27
Alevlere teslim olan ahır ve samanlık küle döndü

Edinilen bilgilere göre yangın, Gemerek ilçesi Burhan köyünde meydana geldi. H.T.’ye ait ahır, samanlık ve odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında köylüler büyük korku yaşadı. Ahırda bulunan hayvanların ise köylüler tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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