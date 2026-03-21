ABD’den İran Petrolüne Şok Karar!

ABD Hazine Bakanlığı, küresel enerji piyasalarını hareketlendirecek kritik bir adım attı. Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına yönelik dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımlandığını duyurdu.

"Yılanın Başını Kendi Silahıyla Vuracağız"

Bakan Bessent, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ı küresel terörizmin "yılanın başı" olarak nitelendirdi. Başkan Trump’ın yürüttüğü "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında bu stratejik kararın alındığını belirten Bessent, "Fiyatları düşük tutmak için İran'ın petrolünü Tahran'a karşı kullanacağız," ifadelerini kullandı.

Kararın Detayları ve Kapsamı

Yayımlanan genel lisans, yalnızca halihazırda nakliye aşamasında olan stokları kapsıyor:

Geçerlilik Süresi: Lisans, 20 Mart itibarıyla devreye girdi ve 19 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Kısıtlama: Sadece 20 Mart’tan önce gemilere yüklenmiş olan ham petrol ve ürünlerin satışına izin verilecek. Yeni alımlara veya üretime kesinlikle izin verilmiyor.

Arz Hamlesi: Bu kararla yaklaşık 140 milyon varil petrolün hızla küresel piyasaya sunulması bekleniyor.

Stratejik Hedef: Küresel Arz ve Düşük Fiyat

Bessent, yaptırım altındaki İran petrolünün Çin tarafından ucuza stoklandığına dikkat çekerek, bu stokların serbest bırakılmasıyla dünya genelindeki enerji arzının artırılacağını savundu. ABD’nin hedefi, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını kırmak ve Amerikalı tüketiciler için yakıt maliyetlerini düşürmek.

Mali Kıskaç Devam Ediyor

Satış iznine rağmen, İran’ın bu operasyondan elde edilecek gelirlere erişimi engellenmeye devam edecek. Bakanlık, uluslararası finans sistemine erişim konusundaki "azami baskı" politikasından taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.