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ABD’den İran açıklaması: Ortak yanıt verilecek!
Dünya ABD’den İran açıklaması: Ortak yanıt verilecek!
Dünya

ABD’den İran açıklaması: Ortak yanıt verilecek!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hint Okyanusu’nda İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıdan İran’ın sorumlu olduğunu vurgulayarak, “İran’a ortak bir yanıt verilecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 14:39:00 -
ABD’den İran açıklaması: Ortak yanıt verilecek!

ABD Dışişleri Bakanı Antony  Blinken, düzenlediği basın toplantısında, İran’ın uzun süredir deniz taşımacılığı dahil bir dizi eylemlerde bulunduğunu ve sorumsuzca hareket etmeye devam ettiğini söyledi.

Hint Okyanusu’ndaki saldırının ardından ABD’nin bölgedeki ortaklarıyla koordinasyon içinde olduğunu ve bölge hükümetleriyle istişarelerde bulunduğunu vurgulayan Blinken, “Birleşik Krallık, İsrail, Romanya ve diğer ülkelerle çok yakın temastayız ve (İran’a) ortak bir yanıt verilecek” diye konuştu.

Afgan Mülteci Programı vurgusu

Blinken, ABD’nin Afgan mülteci programını genişletmesine de değinerek, “Bu bireylere karşı özel bir sorumluluğumuz var. Onlar bizim yanımızda yer aldı. Biz de onlara destek vereceğiz” dedi.

Taliban’ın “tedirgin eden” ve “kabul edilemez” saldırılar düzenlediğine ve suç işlediğine dikkati çeken Blinken, “Taliban, defalarca uluslararası tanınma ve destek istediğini söyledi. Liderlerinin özgürce seyahat etmesini, yaptırımların kaldırılmasını istiyorlar ama Taliban ülkeyi zorla ele geçirmeye çalışırsa bunların hiçbiri mümkün olmayacak” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban’ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan’da Afgan mülteci programını genişleteceğini, ABD için çalışmış ve risk altında olan gruplar dahil bazı Afgan vatandaşlarına ve ailelerine, ABD’ye yerleşme fırsatı tanınacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT HABER

 

 

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