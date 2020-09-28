  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Irak'a Büyükelçiliği kapatma uyarısı
Dünya

ABD'den Irak'a Büyükelçiliği kapatma uyarısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğramasının devam etmesi halinde ABD yönetimi tarafından Irak'a büyükelçiliğin kapatılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 03:18:00 -
ABD'den Irak'a Büyükelçiliği kapatma uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) basınında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğini kapatma planını açıkladı.

2 Iraklı yetkili de ABD'nin gelecek birkaç ay içinde Bağdat'taki büyükelçiliği kapatmaya yönelik ön adımlar atmaya başladığını, kapatmanın Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle aynı anda gerçekleşebileceğini ve Erbil'deki Başkonsolosluğun açık tutulacağını söyledi. Başkent Bağdat'ta bulunan iki Batılı diplomat da ülkelerinin diplomatik misyonlarının ABD'nin planından haberdar edildiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı
Gündem

Ermenistan ordusu cephedeki asker kaybını açıkladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile yaşadığı çatışmada 16 askerini kaybettiğini, 100'den fazla askerinin de yaralandığını açıkladı...
Ermenistan’ın saldırısının ardından Kadir Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi! “Bu yüzden vuruyorlar”
Gündem

Ermenistan’ın saldırısının ardından Kadir Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi! “Bu yüzden vuruyorlar”

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısının ardından, üstad Kadir Mısıroğlu’nun Süleyman Demirel dönemindeki..
Hangi ülkenin partisi bu?
Dünya

Hangi ülkenin partisi bu?

Türkiye'den Azerbaycan'a destek yağarken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz katıldığı televizyon programında..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı