ABD'den Irak'a Büyükelçiliği kapatma uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) basınında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğini kapatma planını açıkladı.

2 Iraklı yetkili de ABD'nin gelecek birkaç ay içinde Bağdat'taki büyükelçiliği kapatmaya yönelik ön adımlar atmaya başladığını, kapatmanın Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle aynı anda gerçekleşebileceğini ve Erbil'deki Başkonsolosluğun açık tutulacağını söyledi. Başkent Bağdat'ta bulunan iki Batılı diplomat da ülkelerinin diplomatik misyonlarının ABD'nin planından haberdar edildiğini açıkladı.