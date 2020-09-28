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Dünya ABD'den Irak'a Bağdat'taki Büyükelçiliğini kapatabileceği uyarısı
Dünya

ABD'den Irak'a Bağdat'taki Büyükelçiliğini kapatabileceği uyarısı

Trump yönetimi, Irak'ı Şii militanların ABD çıkarlarına karşı roket saldırılarını durdurmazsa Bağdat'taki Büyükelçiliğini kapatacağı konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:36:00 -
ABD'den Irak'a Bağdat'taki Büyükelçiliğini kapatabileceği uyarısı

ABD basını Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Barham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazimi ile yaptığı telefon görüşmelerinde Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'nin kapatılmasını gündeme getirdiğini yazdı.

İki Iraklı yetkili, ABD'nin önümüzdeki birkaç ay içinde Bağdat'taki büyükelçiliği kapatmak için ön adımlar atmaya başladığını, kapatmanın Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle eşzamanlı olarak gerçekleşebileceğini ve Erbil Başkonsolosluğu'nun da açık tutulacağını belirtti.

Bağdat'taki iki Batılı diplomat da ülkelerinin diplomatik misyonlarının ABD planından haberdar edildiğini bildirdi.

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