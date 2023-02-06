ABD'den İncirlik Üssü açıklaması

ABD 39. Hava Üssü Filosu Komutanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “39. Hava Üssü Filosu, bu sabah meydana gelen depremler sonucunda sevdiklerini kaybeden ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor. Dualarımız, henüz ulaşılamamış olanların aileleri ve arkadaşlarıyladır” ifadelerine yer verildi.

Depremin merkez üssünün İncirlik Hava Üssüne 200 kilometre mesafede olduğuna işaret edilen açıklamada, “39. Hava Üssü Filosuna atanan ABD personelinin sayısı tam ve şu anda şüpheli veya teyit edilmiş ABD zayiatı yok. Ek olarak, üsteki ABD tesisleri büyük hasar görmedi” denildi.

AA muhabirine konuşan ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili ise ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in deprem dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı telefonla aradığını belirtti.

Bakanlıktan, iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.