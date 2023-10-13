ABD'den iki yüzlü İsrail açıklaması: 24 saat zor!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, MSNBC Televizyonu'nda yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun sivilleri Hamas'tan ayırarak daha fazla sivil kaybın önüne geçmek amacında olduğunu belirterek, "Kısa bir süre içinde hareket ettirmek için çok sayıda insan." dedi.

Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon kişiye bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasına ilişkin, "Bombalamaların ve saldırıların sürmesi ve nüfus yoğunluğu nedeniyle zor bir iş olacak. Buradaki zorluğun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Gazze'yi terk etme imkanına sahip olduğunu görmek istediklerine ancak durumun böyle olmadığına dikkati çeken Kirby, "Bu yüzden İsrailliler ve Mısırlılarla da bu konuda çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail'e daha fazla askeri destek açıklaması yapacağını sözlerine ekledi.