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Dünya ABD'den Husiler için Suudi Arabistan'ı kızdıracak karar
Dünya

ABD'den Husiler için Suudi Arabistan'ı kızdıracak karar

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Husileri terör örgütü listesinden çıkaracağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 09:55:00 -
ABD'den Husiler için Suudi Arabistan'ı kızdıracak karar

ABD medyasına açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin söz konusu adımla ilgili Kongreyi bilgilendirdiğini duyurdu.

Buna göre Biden yönetimi, kısa süre içinde çalışmasını tamamlayarak Yemen'deki Husileri "yabancı terör örgütleri" listesinden resmen çıkaracak.

Yeni yönetimin Husilere bakışında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan yetkili, söz konusu adımın Yemen'deki insani krizin daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla atıldığını belirtti.

Yetkili, "Bu adımımız, dünyadaki en kötü insani krizi daha da derinleştirecek olan ve önceki yönetimin son dakikada yaptığı (Husileri terör örgütü listesine eklemesi) işlemin insani sonuçları sebebiyle atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devretmeden kısa süre önce Husileri terör örgütleri listesine eklediğini duyurmuş, söz konusu karar Yemen'deki insani krizi daha da derinleştireceği endişesiyle tepki çekmişti.

Biden, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de Husilerle savaşan Suudi Arabistan'a sağladığı askeri yardımı kestiğini duyurmuştu. ABD'nin son adımının da Suudi Arabistan tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

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