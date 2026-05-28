ABD'den Hürmüz Boğazı'nda uyarı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilerden geçiş ücreti talep etme girişimlerine hiçbir müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, sürece dahil olan ülke ve şirketlerin doğrudan hedef alınacağı uyarısı yaptı.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir geçiş ücreti sistemi getirmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Bessent, "Özellikle Umman şunu bilmelidir ki, ABD Hazine Bakanlığı, boğaz için geçiş ücreti uygulanmasını kolaylaştırmaya doğrudan ya da dolaylı şekilde dahil olan aktörleri kararlı şekilde hedef alacak ve buna isteyerek ortak olanlar cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bessent, tüm ulusların İran'ın "ticaretin serbest akışını sekteye uğratmaya" yönelik her türlü girişimini kesin bir dille reddetmesi gerektiğini kaydederek, "Tahran'ın bölgeye ve dünyaya korku saldığı günler sona ermiştir." yorumunu yaptı.

Diğer açıklamasında da ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a karşı yürütülen "Ekonomik Öfke" operasyonunu yürütmeye devam ettiğine değinen Bessent, İran'ın Basra Körfezi Boğaz İdaresi'nin (PGSA) yaptırım listesine alındığını aktardı.

Bessent, şunları kaydetti:

"Her türlü şirket ve devlet kurumunu, İran'a geçiş ücreti ödememeleri veya bunları yardım ödemesi olarak gizlememeleri konusunda uyardık. ABD deniz ablukası 'çelikten bir duvar' oluşturarak, denizde bulunan İran ham petrolü miktarını rekor düşük seviyeye indirdi. Ayrıca, İran havayollarının da iniş noktalarına erişimini, yakıt ikmalini ve bilet satışını durduracağız. Sadece müzakerelerde tatmin edici bir sonuç, bu aşağı yönlü gidişatı sona erdirebilir."