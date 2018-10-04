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ABD'den Hindistan'a yaptırım tehdidi!

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan Hindistan'ı tehdit etti. Washington yönetimi anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:50
ABD'den Hindistan'a yaptırım tehdidi!

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söyledi.

"Vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz"     

Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı sipariş ettiğini açıklamıştı. “

Yeni Delhi ve Kremlin yönetimlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'a bugün başlayacak 2 günlük ziyareti sırasında S-400 anlaşmasını duyurmaları bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 13:50
  1. ABD
  2. Hindistan
  3. S-400
  4. Rusya

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM19 dk önce
    Demek ki bu S-400ler ABD için büyük tehdit, bu kadar cırladıklarına göre epey gözlerini korkutmuş S-400
Bugünkü Akit

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