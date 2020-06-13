ABD'den Hafter'e büyük darbe! Kabul edildi

ABD'de yaşayan iki Libyalı aile, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter karşı yeni bir ‘savaş suçu’ davası açtı. Ortaya sürülen iddiaları inandırıcı bulan ABD mahkemesi, Hafter'e karşı soruşturma başlattı.

ABD'de yaşayan iki Libyalı aile, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter karşı yeni bir ‘savaş suçu' davası açtı.

Aileler, Hafter'i ülkede bir yıldan uzun süredir devam eden savaş sırasında, ‘suç' işlemekle suçladılar.

Cuma günü görülen davada davacıları dinleyen ve ortaya sürülen iddiaları inandırıcı bulan ABD mahkemesi, darbeci Hafter'e karşı soruşturma başlatma kararı aldı.

Associated Press'in haberine göre; Libya vatandaşı, Libya'daki insan hakları davalarında eski bir avukat olan Mona Al-Sayed, Hafter'in yürüttüğü savaşta öldürülen babası adına dava açtı.

Amerikan basınına göre; Virginia Mahkemesi, Hafter'in 2014-2017 yılları arasında Virginia şehrinde aldığı mülklerin değerininin 8 milyon dolara yakın olduğu için davayı kabul etti.

Hafter güçlerinin ülkede işlediği muhtemel savaş suçlarına ilişkin benzer bir dava da yine ABD'nin Virginia eyaletinde açılmış, dava dosyasında Libyalı 4 ailenin Hafter'e yönelik katliam suçlamaları yer almıştı.

Hafter'in şu ana kadar dava sürecine katılmadığı bilinirken, bu durumun devam etmesi halinde ‘gıyabi hüküm' kapsamında suçlu bulunması bekleniyor.

1990'ların sonundan 2011'e kadar ABD'nin Virginia bölgesinde yaşayan ve aynı zaman Amerikan vatandaşı olan Hafter, Kaddafi yönetiminin 2011'de devrilmesiyle Libya'ya dönerek, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaş açtı.

Kaynak: Associated Press