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Dünya ABD'den Güney Kore'ye F-16 onayı
Dünya

ABD'den Güney Kore'ye F-16 onayı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 10:21:00 -
ABD'den Güney Kore'ye F-16 onayı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye yaklaşık 5.06 milyar dolar değerinde F-35 ve ilgili donanımın olası satışına onay verdi” ifadesine yer verildi

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye yaklaşık 5.06 milyar dolar değerinde F-35 ve ilgili donanımın olası satışına onay verdi” ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olan 25 adet F-35 savaş uçağının satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye yaklaşık 5.06 milyar dolar değerinde F-35 ve ilgili donanımın olası satışına onay verdi” ifadesine yer verildi.
Güney Kore’nin 25 adet F-35 savaş uçağının yanı sıra motor, elektronik ekipman ve teknik destek hizmetleri talep ettiği anımsatılırken anlaşmanın bölgedeki askeri güç dengesini değiştirmeyeceği belirtildi.

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