0553 313 94 23

ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle Amerikan bayraklı gemilerin ABD Donanmasının eşliğinde bölgeden geçeceğini belirtti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 01:18
ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle!

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "İran'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı adaylığı dün Senatoda onaylanan Esper, bugün bakanlıkta medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'ın son zamanlarda Hürmüz Boğazı'nda bazı ülkelere ait gemileri alıkoymasına yönelik soru üzerine Esper, İran'ın bu tür hareketlerinin engellenmesi için Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini belirtti.

Esper, "İngilizler kendi gemilerine eşlik ediyor. Biz de risk değerlendirmesine göre kendi gemilerimize eşlik edeceğiz. Diğer ülkelerin de kendi gemilerini koruyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bunun her gemiye bir savaş gemisi tahsis edileceği anlamına gelmediğini kaydeden Esper, ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin diğer ticari gemilere eşlik etmesinin İran için caydırıcı olacağını savundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 01:18
  1. ABD
  2. ABD Savunma Bakanı Mark Esper

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar2 sa önce
    sorun amerika o olmazsa herkes her türlü anlaşır. güçlüysen rakibinde güçlenir bu işin doğasında var. ve kaçınılmaz son HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAK.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Manavgat’ta jandarmadan sahte içki operasyonu
  1. Manavgat’ta jandarmadan sahte içki..
  2. Avrupa’nın en büyük köfte fabrikası..
  3. PKK sevici Canan Kaftancıoğlu’na tepki
  4. Kocaeli’de otobüs şoförü, Türk..
  5. Bağlarlı kursiyer kadınlar Karadeniz..
  6. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon..
  7. Rus helikopter sektöründe Türkiye ilgisi
  8. 2 ay sonra ilk kez yemek yedi
  9. Başkan İnal muhtarlarla yemekte buluştu
  10. Bilal Başaçıkoğlu özel çalışıyor
  11. Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7..
  12. Ali Rıza Büyükuslu: Fenerbahçe..
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara..
  15. Bahçelievler'de yol çöktü !
  16. Limak Enerji, müşteri işlem..
  17. Mesleki eğitim alacak binlerce..
  18. 'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya..
  19. Tırnak yeme problemi ve çözümü
  20. Watergarden İstanbul çocuklara eğlence..
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

Günün Karikatürü

25 Temmuz 2019
Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı