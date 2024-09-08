ABD’den Gazze'de aşağılık oyun! Yazıklar olsun size

Tunca Bengin, ABD'nin Gazze'deki ateşkes söylemlerinin samimi olmadığını belirtti. Bengin, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri yardımlarla Gazze'deki katliamın ortağı olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Biden'ın Gazze'de sivillerin öldürüldüğünü kabul etmesine rağmen, yardımlara devam etmesini eleştiren Bengin, ABD'nin iki yüzlü tutumuna tepki gösterdi. Milliyet gazetesi yazarı Bengin, Gazze'deki katliamı durdurmanın basit bir yolu olduğunu, ancak ABD'nin bunu tercih etmediğini söyledi. İşte Tunca Bengin'in yazısının ilgili bölümü:

"Netanyahu gibi ABD’nin de Gazze’de ateşkes falan istemediği, akan kanı önemsemediği açık ve net... Her ikisi de siyasi ikbal, koltuk hesabında… Tek farkları Netanyahu pervasızca katliama devam diyor, kendi ülkesi dahil dünyanın birçok yerinden gelen tepkiler ve başkanlık seçimi gerçekliğinde sıkışan ABD ise sandığa dönük hesaplarla ateşkes için çabalıyor havası veriyor. (...)

ABD bu denli ateşkesi savunduğunu söylüyor ya da öyle görünüyor ama bir yandan da İsrail’e askeri yardım da devam ediyor…Yani alenen Gazze’deki katliama ortak oluyor, arka çıkıyor. Nitekim ABD Başkanı Biden, “Bizim verdiğimiz silahlarla Gazze’de siviller öldürüldü”, “Bizim verdiğimiz silahlarla rastgele bombalamalar yapıldı” dedi hiç utanmadan. Yoksa ABD barış için çırpınma, insanlık adına kendini paralama noktasında gerçekten samimi olsa yapacağı şey çok basit aslında... Madem bu kadar iyi niyetlisin (!) samimisin, çocukların, bebeklerin ölmesine karşısın, İsrail’e yardımlarını kesersin ve bu katliama asla seyirci kalamam dersin. Bak bakalım o efelenen İsrail 24 saatte kendiliğinden senin istediğin noktaya gelir mi, gelmez mi? Ama sen bunları yapmaz arka planda da sürekli yardımları devam ettirir sahne önüne geldiğinde timsah gözyaşları döküp barış, kardeşlik, ateşkes akan kan dursun yeter artık diye konuşmaya başlarsan da kimse yemez, yediremezsin. Kaldı ki Gazze’deki katliamı durdurma, acil insani ateşkes taleplerini hep veto eden, akan kanın durmasını engelleyen bizzat sensin. (...)"

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