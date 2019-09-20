ABD'den flaş yaptırım kararı!
ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. ABD Başkanı Donald Trump, askeri seçenekler konusunda ABD'nin her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.20 Eylül 2019 Cuma 17:49
ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yapılan Oval Ofis toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. Başkanı Trump, İran'a askeri seçenekler konusunda ABD'nin her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.
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